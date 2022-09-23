Kleine Zeitung: в Австрии стоимость отопления вырастет на 50% в 2022 году

Стоимость отопления в Австрии в 2022 году вырастет в среднем на 50%, написала газета Kleine Zeitung.

По данным издания, цена на центральное отопление удвоится в Вене в этом году. В федеральной земле Штирия стоимость отопления повысится на 65% для 100 тыс. домохозяйств до конца 2022 года. Для потребителей в федеральной земле Каринтия цена на эту услугу вырастет до 40% относительно 2021 года.

Накануне президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил Kleine Zeitung, что страна «переживет зиму» на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС), но «топить, возможно, придется меньше».

На этой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что введение новых санкций против России является нецелесообразной мерой на данный момент, так как ранее принятые ограничения пока не проявили себя в полную силу.

До этого сообщалось, что 17 сентября в Вене прошла акция протеста против повышения цен. Тогда президент Ван дер Беллен заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за увеличения цен. Он отметил, что австрийские власти намерены работать над социальной защитой от последствий инфляции, «действовать солидарно, как сообщество».