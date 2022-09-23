Минэкономразвития РФ сообщило о повышении тарифов на газ и электричество

Тарифы на газ для россиян и отечественной промышленности вырастут на 8,5%, на электроэнергию — на 9%, следующая индексация будет в июле 2024 года, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минэкономразвития РФ.

В ведомстве уточнили, что по газу темпы индексации для населения и прочих потребителей будут одинаковые.

«В декабре 2022 года это 8,5%. По передаче электроэнергии индексация тарифов 1 декабря 2022 также предусмотрена и для населения, и для промышленности на 9%», — сообщили в МЭР.

В министерстве добавили, что следующая индексация тарифов на газ и электроэнергию для населения и промышленности произойдет в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что коммунальщикам придется отложить капремонт и начать экономить на содержании домов.