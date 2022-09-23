Минэкономразвития РФ сообщило о повышении тарифов на газ и электричество

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Тарифы на газ для россиян и отечественной промышленности вырастут на 8,5%, на электроэнергию — на 9%, следующая индексация будет в июле 2024 года, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минэкономразвития РФ.

В ведомстве уточнили, что по газу темпы индексации для населения и прочих потребителей будут одинаковые.

«В декабре 2022 года это 8,5%. По передаче электроэнергии индексация тарифов 1 декабря 2022 также предусмотрена и для населения, и для промышленности на 9%», — сообщили в МЭР.

В министерстве добавили, что следующая индексация тарифов на газ и электроэнергию для населения и промышленности произойдет в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что коммунальщикам придется отложить капремонт и начать экономить на содержании домов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть