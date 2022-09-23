В ЕС хотят запретить газ из России и передачу ей долларовых банкнот

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Евросоюз в новом пакете санкций хочет запретить использование российского газа, а также передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой, передает Bloomberg.

»Польша, Ирландия и три страны Прибалтики хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении энергетики из РФ и включил запрет на продукты СПГ и ограничения на сотрудничество в сфере ядерной энергетики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти государства также хотят запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени.

По его словам, Еврокомиссия изучает различные способы ограничения поставок, но не собирается заставлять это делать страны, которые зависят от импорта российского газа. Он подчеркнул, что новые ограничения могут стать частью будущего пакета санкций против России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть