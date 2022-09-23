В ЕС хотят запретить газ из России и передачу ей долларовых банкнот

Евросоюз в новом пакете санкций хочет запретить использование российского газа, а также передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой, передает Bloomberg.

»Польша, Ирландия и три страны Прибалтики хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении энергетики из РФ и включил запрет на продукты СПГ и ограничения на сотрудничество в сфере ядерной энергетики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти государства также хотят запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени.

По его словам, Еврокомиссия изучает различные способы ограничения поставок, но не собирается заставлять это делать страны, которые зависят от импорта российского газа. Он подчеркнул, что новые ограничения могут стать частью будущего пакета санкций против России.