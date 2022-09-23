Швейцария высвободит дополнительные запасы бензина, дизеля и авиакеросина из резервов

Власти Швейцарской Конфедерации решили высвободить дополнительные запасы бензина, дизельного топлива и авиакеросина для обеспечения поставок нефтепродуктов. Об этом написало агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерального совета (правительства) страны.

«Чтобы иметь возможность обеспечить поставки нефтепродуктов в Швейцарию, начиная с октября 2022 года будут высвобождены обязательные запасы автомобильного бензина, дизельного и печного топлива, а также авиационного керосина», — сказано в сообщении.

Решение связали с ограниченной пропускной способностью реки Рейн и логистическими проблемами с иностранными железнодорожными перевозками.

Документ вступит в силу 3 октября. Вместе с тем Федеральный совет Швейцарии порекомендовал с 1 октября перевести двухтопливные установки с газа на мазут.

В первой половине сентября издание Blick со ссылкой на сообщение пресс-секретаря департамента экономики Швейцарии Маркуса Сперндли написало, что правительство Швейцарии планирует в зимний отопительный период наказывать граждан за превышение установленного порога температуры в +19℃ во внутренних помещениях зданий, которые отапливаются газом.