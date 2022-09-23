Экономист Митрахович посоветовал приберечь наличные доллары для оплаты параллельного импорта

Наличные доллары на руках лучше пока сохранить. Они могут понадобиться во время путешествий и для оплаты товаров, ввезенных по параллельному импорту. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Если есть наличные доллары, их пока можно сохранить. В будущем они могут пригодиться в заграничных поездках или при оплате импортных товаров по параллельному импорту. Поэтому я бы не торопился продавать наличные доллары сейчас», — сообщил Митрахович.

Он уточнил, что сейчас в России нет никаких ограничений на владение наличной валютой. Однако эксперт посоветовал не делать ставку только на доллары в текущих условиях.

«Это исключительно неправильно. Особенно если ограничения все же введут. Лучше иметь диверсифицированные сбережения. Их нужно разбавлять валютами дружественных России стран. Например, турецкими лирами, арабскими дирхамами, китайскими юанями, индийскими рупиями. В аэропорту Катара я недавно видел объявление о приеме в Duty Free рупий. Поэтому иметь валюты разных стран сейчас — не самый худший вариант», — считает эксперт.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на данные ЦБ, россияне 22 сентября предъявили повышенный спрос на наличные деньги. Их объем в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд рублей. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд. Эксперты, опрошенные РБК, допустили, что всплеск спроса на наличные произошел на фоне новостей о частичной мобилизации в России.