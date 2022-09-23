Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

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Россияне 22 сентября предъявили повышенный спрос на наличные деньги. Объем таких расчетных единиц 22 сентября вырос на 132,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка России (ЦБ).

В последний раз показатель превышал это значение 4 марта. Тогда объем наличных средств в обращении подскочил на 151,5 млрд рублей, утверждают аналитики валютного регулятора.

Несмотря на резкий рост спроса россиян на наличные, показатель 22 сентября по-прежнему отстает от пиковых значений конца февраля после начала конфликта на Украине. 25 февраля оборот наличных в России увеличился на рекордные 1,4 трлн рублей.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец связала текущий рост денежной активности россиян с объявлением частичной мобилизации. Тенденция на увеличение оборота наличных будет расти и дальше.

«Это, конечно, реакция на новости, но насколько она будет устойчивая, неясно. Уверена, 132,1 млрд рублей — это не исчерпание всего спроса на наличность в такие времена, люди готовятся к ухудшению ситуации», — заявила Донец.

По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, сейчас многим россиянам важно вывести средства с банковских счетов для вывоза в страны ближайшего зарубежья.

«Вероятно, некоторые граждане снимали наличные, чтобы выехать в ближайшие страны СНГ, и рассчитывали при необходимости конвертировать рубли в другие валюты уже в ближайшем зарубежье», — пришел к выводу Беликов.

21 сентября Центробанк заявил, что цифровой рубль будет вводиться в оборот по аналогии с наличными средствами. Банки будут получать у ЦБ цифровые рубли в обмен на средства со своих корреспондентских счетов. При этом процесс введения цифрового рубля в обращение будет постепенным и контролируемым.

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