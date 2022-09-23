Песков: Белоруссия и Россия обсудят запрет на вывоз более 250 видов промышленных товаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются относительно конструктивного обсуждения запрета на вывоз более 250 видов промышленных товаров из Белоруссии.

«Это вопрос, который будет вместе обсуждаться — все-таки у нас союзное государство», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, можно ли с точки зрения российской экономики негативно воспринимать запрет на вывоз товаров.

По словам представителя Кремля, союзное государство не отменяет суверенитеты России и Белоруссии, однако основа отношений между странами достаточно прочная для конструктивного обсуждения вопросов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вводит временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров сроком на шесть месяцев. Запрет касается более 250 товаров и вступает в силу 23 сентября.

Соответствующее постановление подразумевает запрет вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза из Белоруссии в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.