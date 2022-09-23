Курс евро на Московской бирже впервые с 21 июля опустился до 56,87 рублей

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Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 57 руб. впервые с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что на 11:47 мск евро опустился до 56,87 руб.

В то же время курс доллара опускался до 58,64 руб.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 июля опустился ниже 58 рублей. При этом курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 19 августа.

До этого глава рейтингового агентства АКРА и бывший заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов предположил, что курс к концу этого года будет 70 рублей за доллар.

26 августа глава отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко заявлял, что в 2023 году на курс российской валюты окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта.

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