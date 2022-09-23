Volkswagen допустил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Немецкая автомобильная компания Volkswagen AG (VW) не исключает возможности переноса производства из Германии и Восточной Европы. Данный вариант будет рассматриваться в том случае, если проблема дефицита газа в регионе не будет решена, сообщает Bloomberg.

«В качестве альтернатив на среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей или технических вариантах, которые уже стали обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводниковых компонентов и других сложностей в цепочках поставок», — заявил директор по закупкам VW Гэн У.

Кроме Германии, у автопроизводителя есть заводы в таких странах, как Чехия и Словакия, однако зависимость которых от поставок российского газа очень велика. Под угрозой оказались и собственные запасы энергии автопроизводителя, утверждает агентство.

В настоящее время компания вынуждена продавать большое количество газовых контрактов для стабилизации топливных цен в Германии. Однако высокае биржевая стоимость газа позволит крупнейшему автопроизводителю в Европе получить значительную прибыль.

«VW распорядился о продаже газовых контрактов на 2,6 тераватт-часа энергии. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить около 200 тыс. обычных домов с газовым отоплением в течение года. Исходя из последних цен, VW может получить около 400 миллионов евро (399 миллионов долларов) прибыли от продажи газовых контрактов», — говорится в материале.

Компания планировала использовать газ в следующем году на своих двух электростанциях в Вольфсбурге в рамках перехода от угля к топливу. Однако из-за большого объема продаж вынуждена будет отказаться от этой идеи, утверждает агентство.

«Рост цен в сочетании с экономическим и политическим давлением с целью экономии топлива заставил VW продать его и пока придерживаться угля», — рассказал один из собеседников Bloomberg.

22 сентября вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что экономические потери страны от энергетического кризиса по итогам 2022 года выйдут на уровень €60 млрд. Однако уже в следующем показатели рискуют увеличиться более чем в полтора раза — до €100 млрд. Это произойдет из-за высоких цен на энергоносители.