Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы российской платежной системе «Мир»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы платежной системе «Мир». Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами», — передает телеканал.

При этом не уточняется, какие именно альтернативы рассматриваются Турцией и Россией.

Ранее газета Yeni Şafak писала, что США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир».

До этого СМИ сообщали, что Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы «Мир» и санкции со стороны США, которые могут за этим последовать. На совещании будут также обсуждать соглашения с Россией. В начале недели два крупных турецких банка прекратили обслуживать карты «Мир». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».