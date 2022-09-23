Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы российской платежной системе «Мир»

Эрдоган поручил министрам разработать с Россией альтернативу платежной системе «Мир»

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы платежной системе «Мир». Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами», — передает телеканал.

При этом не уточняется, какие именно альтернативы рассматриваются Турцией и Россией.

Ранее газета Yeni Şafak писала, что США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир».

До этого СМИ сообщали, что Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы «Мир» и санкции со стороны США, которые могут за этим последовать. На совещании будут также обсуждать соглашения с Россией. В начале недели два крупных турецких банка прекратили обслуживать карты «Мир». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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