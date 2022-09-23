«Яндекс» начал строить дата-центр для облачных сервисов в Калуге

«Яндекс» начал строительство своего самого мощного дата-центра в России. Объект будет расположен в Калуге и будет предназначен для развития сегмента облачной инфраструктуры, сообщает РБК со ссылкой на заявление ИТ-компании.

В дата-центре будут более 3,8 тыс. серверных стоек, общая проектная мощность площадки составит 63 МВт. Этот показатель в 1,5 раза больше, чем в наиболее мощном из существующих дата-центров «Яндекса». Открытие первой зоны объекта в Калуге запланировано на первое полугодие 2023 года.

До недавнего времени у «Яндекса» было в распоряжении три дата-центра в России. Они расположены в Московской, Владимирской и Рязанской областях. Создание еще одного крупного дата-центра позволит снизить риски потерь информационных данных, а также обеспечить более равномерное распределение нагрузки в сегменте облачной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе «Яндекса».

8 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о намерении разработчика программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP продать всю вычислительную технику из дата-центров в России. Возможная сделка затронет в общей сложности 3,5 тыс. единиц оборудования, чья балансовая стоимость оценивается в 3 млрд рублей, а рыночная — около 1,4 млрд рублей.