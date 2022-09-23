Производители цемента попросили правительство о скидках на грузовые перевозки зимой

Крупнейший в России производитель цемента «Евроцемент» попросил правительство рассмотреть возможность введения скидок на грузовые перевозки строительных материалов предстоящей зимой. Это предложение связано с инициативой госхолдинга РЖД поднять тарифы на грузовые перевозки почти на 10% с начала 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на два письма гендиректора цементной компании Вячеслава Шматова вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Шматов предлагает разделить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки строительных грузов на зимние и летние. В холодные месяцы, по его мнению, компаниям должны предоставлять скидку на перевозку стройматериалов.

Сезонное разделение обусловлено тем, что зимой традиционно деловая активность компаний снижается. Это влияет на снижение объемов закупок материалов для строительства. Подавляющая часть работ в этом сегменте обычно проводится в летнее время, тогда как зимой активность падает.

По мнению Шматова, скидки простимулируют потребителей цемента «к сглаживанию» сезонности потребления стройматериалов и формированию запасов. В то же время РЖД и собственники вагонов получат «явный эффект» в виде более равномерной загрузки инфраструктуры и человеческих ресурсов, задействованных в перевозках грузов.

15 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки с 1 января 2023 года могут составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей. Дополнительные денежные средства понадобились холдингу РЖД для финансирования в следующем году рекордной инвестиционной программы объемом 1,23 трлн рублей.