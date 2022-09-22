Bloomberg: в Минфине США создают отдел для выявления побочных эффектов санкций

close
100%
Global Look Press

Агентство Bloomberg утверждает, что отдел, который займется выявлением и снижением побочных эффектов санкций, создается в структуре Министерства финансов США. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что ведомство ищет «ведущего экономиста по вопросам санкций», который возглавит новый отдел экономического анализа санкций. По данным Bloomberg отдел создается с целью «ограничить нежелательные последствия экономических санкций, с учетом их более активного использования и растущей сложности».

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейему утверждает, что создание этого отдела «позволит правительству США быть более эффективными в реализации нынешних и будущих программ». Он отметил, что это позволит выявлять «возможный побочный и избыточный эффект» принимаемых американской администрацией ограничительных мер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Соединенных Штатах растет «неприемлемо» высокими темпами, вызывая «значительные» риски для экономической безопасности страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть