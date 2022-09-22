Bloomberg: в Минфине США создают отдел для выявления побочных эффектов санкций

Агентство Bloomberg утверждает, что отдел, который займется выявлением и снижением побочных эффектов санкций, создается в структуре Министерства финансов США. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что ведомство ищет «ведущего экономиста по вопросам санкций», который возглавит новый отдел экономического анализа санкций. По данным Bloomberg отдел создается с целью «ограничить нежелательные последствия экономических санкций, с учетом их более активного использования и растущей сложности».

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейему утверждает, что создание этого отдела «позволит правительству США быть более эффективными в реализации нынешних и будущих программ». Он отметил, что это позволит выявлять «возможный побочный и избыточный эффект» принимаемых американской администрацией ограничительных мер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Соединенных Штатах растет «неприемлемо» высокими темпами, вызывая «значительные» риски для экономической безопасности страны.