В Минэнерго Азербайджана заявили о намерении увеличить экспорт газа в Европу на 40%

Азербайджан готов нарастить объем поставок газа в Европу в 2022 году на 40%. Об этом заявил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов, написало агентство ТАСС.

По его словам, к концу текущего года Баку увеличит объем экспорта топлива в регион с 8,2 до 11,5 млрд кубометров газа. «Таким образом Южный газотранспортный коридор (ЮГК) выйдет на полную мощность», — сказал министр.

Азербайджан продает газ Европе с конца 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу. Соглашение подразумевает экспорт газа в регион в течение 25 лет в размере 10 млрд кубометров каждый год. Из них 8 млрд кубометров приходится на Италию, по 1 млрд — на Грецию и Болгарию.

В начале сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку удвоит пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

В тот же период государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва заявил, что Абуджа на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сжиженного газа в регион.