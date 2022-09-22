Российский Центробанк продлит послабления для банковского сектора по резервам на год

В Банке России считают, что банковский сектор страны готов к частичной отмене послаблений, но продлит их по резервам на год. Об этом заявил директор Департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов, написало агентство «Прайм».

«Если конечно не будет какой-то дополнительной большой волатильности, мы видим, что сектор в принципе готов к отмене, то есть можно дальше не продлевать (часть послаблений)», — сказал он.

В июле глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на фоне санкционного кризиса предоставил российским кредитным организациям широкий перечень послаблений, в том числе по валютным позициям и резервам. Тогда же она сказала, что Банк России планирует постепенно выходить из регуляторных послаблений для кредитных организаций.

Ранее 22 сентября Данилов сообщил, что Центробанк даст российским банкам 10 лет на решение проблем с замороженными активами.

До этого в тот же день директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России рассказал, что регулятор работает над идеей безотзывных вкладов и в настоящее время изучает различные модификации этого инструмента.