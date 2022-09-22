В Минфине сообщили, что реальные доходы населения снизятся на 2,2% в 2022 году

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Минфин России сообщил о падении реальных располагаемых доходов граждан на 2,2% в 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов.

По данным документа, в 2022 году реальные заработные платы снизятся на 2%, а затем вырастут на 2,6% в 2023 году. Реальные располагаемые доходы вырастут в 2023 году на 1,6% после снижения на 2,2%.

При этом в 2024 году ожидается рост реальных располагаемых доходов на 2,8%, а в 2025 он составит 2,5%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2023 года российские семьи, имеющие низкий доход, будут получать универсальное пособие.

Как уточнил премьер-министр, пособие объединит «целый ряд действующих мер соцзащиты», в том числе выплаты по рождению или усыновлению ребенка и до достижения им трех лет.

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