Курс лиры достиг исторического минимума после повышения ключевой ставки в США

Курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума. В рамках утренней и дневной сессии 22 сентября валюта ослабла до 18,38 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала доллар достигал отметки в 18,393 лиры.

Глава отдела исследований рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Bank of Singapore Тодд Шуберт в комментарии агентству Bloomberg связал столь резкое падение турецкой валюты с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Помимо лиры агрессивная денежно-кредитная политика Вашингтона оказала влияние и на валюты других развивающихся стран.

На ослабление курса лиры к доллару также влияют особенности финансовой политики президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Лидер республики считает понижение ключевой ставки эффективным способом борьбы с инфляцией. Несмотря на это с начала 2022 года курс турецкой валюты обвалился примерно на 28%, а уровень инфляции в стране превысил 80%.

22 сентября Центробанк Турции должен опубликовать решение по изменению ключевой ставки. Некоторые аналитики из числа крупных международных финансовых организации прогнозируют понижение ставки на 100 базисных пунктов, до 12% годовых. Такое уменьшение могло бы стать вторым в этом году, однако остальные эксперты не ждут изменений в позиции валютного регулятора.

18 августа Bloomberg сообщил о резком ослаблении курса лиры к американскому доллару после решения Центробанка Турции о снижении ставки до 13%. Тогда валюта торговалась на уровне 18 лир за доллар, что стало самым низким значением с начала 2022 года. Рынки восприняли снижение ставки как сигнал о прекращении борьбы с инфляцией со стороны регулятора.