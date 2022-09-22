В ЕС захотели лишить Россию западных гражданских технологий

Еврокомиссия: ЕС рассмотрит ограничения на поставки в Россию гражданских технологий

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Европейский союз может ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию гражданских технологий в рамках новых антироссийских санкций. По его словам, эта мера рассматривается на фоне мобилизации экономики России. Об этом сообщает ТАСС.

Мамер подчеркнул, что страны ЕС пока не могут в одностороннем порядке ввести ценовой лимит на нефть из РФ, но будут продолжать переговоры об этом в рамках G7.

«Намерены рассмотреть санкции против юридических и физических лиц, а также ввести дополнительные ограничения технологического экспорта на некоторые гражданские технологии, — сказал Мамер.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС как можно скорее примет новые антироссийские санкции из-за предстоящих референдумов о вхождении в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Боррель также пообещал продолжить поставку оружия Украине.

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