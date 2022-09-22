Доля крупнейших банков на российском рынке снизилась впервые за десять лет

По итогам первого полугодия доля 15 крупнейших банков России по объему капитализации в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта — до 84,6%. Подобное падение произошло впервые за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

«По итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%. снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет», — говорится в исследовании.

В первые шесть месяцев текущего года наиболее устойчивыми к кризису оказались бизнес-модели, ориентированные на малый и средний бизнес (МСБ), а самыми уязвимыми — работающие с крупным бизнесом. В этих сегментах наблюдалось снижение кредитных портфелей финансовых организаций. Обратную ситуацию аналитики «Эксперт РА» зафиксировали в ипотечном и потребительском кредитовании.

«По итогам первого полугодия сжатие кредитных портфелей зафиксировали банки из сегментов «крупный бизнес» и МСБ — на 3% и 0,5% соответственно. Участники рынка, специализирующиеся на ипотеке, смогли увеличить портфель кредитов на 10,1%, а те, кто фокусировался на потребкредитовании, нарастили активы на 3,4%», — сообщается в статистическом обзоре.

Увеличение доли прибыльных банков с 77% до 83% наблюдалось только у бизнес-модели, ориентированной на МСБ. Это было обусловлено ростом чистых процентных доходов, а также отсутствием значительных объемов ценных бумаг и сложных инструментов, которые могли оказать негативное воздействие на финансовый результат, утверждают в «Эксперт РА».

22 сентября глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред Центробанка Михаил Сухов заявил о возможном уходе с российского рынка порядка 50 банков в ближайшие полтора года. Число кредитных организаций в стране к концу 2023 года может приблизиться к 300. На это повлияет ряд факторов, включая уход нерезидентов и консолидацию сектора.