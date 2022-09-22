Dsight: объем инвестиций в белорусские стартапы резко сократился на фоне поддержки России

Проводимый властями Белоруссии курс на поддержку внешней политики России привел к резкому сокращению инвестиций в местные стартапы и другие перспективные технологические проекты. Объемы венчурных инвестиций в первом полугодии сократились на 64% год к году и составили $3,1 млн, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные платформы Dsight.

«В первом полугодии этого года объем венчурных инвестиций в Белоруссии сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,1 млн», — говорится в исследовании.

Его авторы связывают подобную динамику не только с поддержкой Москвы со стороны Минска, но и с отрезанностью Белоруссии от мирового венчурного капитала. Фактически, единственным источником финансирования местных стартапов и технологических проектов остается российско-белорусский фонд RBF Ventures. Но этот фонд с начала 2022 года не совершил ни одной сделки, поэтому перед белорусскими компаниями сейчас встает сложный выбор.

«По всей видимости, белорусским стартапам предстоит сделать такой же сложный выбор, как и российским: работать на рынках СНГ или уходить на международные рынки, что влечет за собой необходимость релокации, но при этом открывает доступ к финансированию от иностранных фондов», — указали авторы.

21 сентября глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил о спаде инвестиций в экономику страны к концу года на 2%. При этом уже в 2023 году будет небольшой процесс восстановления объемов вложений, но они все еще будут находиться в небольшой отрицательной зоне.