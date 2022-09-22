Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

Все ранее заявившиеся 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом с конца февраля 2022 года. Это снизило доходы круизной гавани, приводит слова генерального директора предприятия Юрия Владимирова РИА «Новости».

«Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую», — заявил Владимиров.

В прошлом году зарубежные суда заходили в основном в круизный порт Сочи из Европы. Из-за международных санкций внушительная часть дохода предприятия свелась на нет. В связи с этим пострадали расходы порта на инфраструктуру, добавил он.

Однако на фоне отсутствия европейских судов значительно увеличилось число междугородних каботажных перевозок. За счет этого удалось увеличить объемы пассажиропотока на 70%.

Кроме того, на это также оказал влияние единственный в настоящее время крупный круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию. Путешествия на нем стало возможно только в середине лета, а перевозчику удалось обслужить более 5 тысяч отдыхающих, заключил Владимиров.

С 19 сентября россиянам закрыли въезд в прибалтийские страны, включая Латвию, Литву и Эстонию. Под запрет попали также туристические поездки в Польшу. Теперь даже россияне с шенгенскими визами на руках не смогут посетить четыре европейские страны из-за обострения геополитической напряженности между Россией и Евросоюзом.