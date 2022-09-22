Юрист рассказал, как быстрее погасить ипотеку

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT, как погасить ипотеку быстрее.

Он отметил, что один из способов «закрыть» быстрее положенного срока ипотечный кредит можно с помощью маткапитала. Помимо прочего, можно увеличить ежемесячные выплаты, сказал он.

Кроме того, по словам Соловьева, можно оформить однократный налоговый вычет.

«Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тыс. рублей за дом или квартиру и 390 тыс. рублей — за проценты, уплаченные банку», — отметил юрист.

Также, по словам Соловьева, если у человека есть накопления, которые не приносят дохода, то рациональнее эти средства вложить в уменьшение основного долга по ипотеке.

Ранее в Счетной палате России сочли нецелесообразной идею поддержки ипотеки на вторичное жилье.