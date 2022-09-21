Недельная дефляция в России осталась на уровне 0,03%

Дефляция в России с 13 по 19 сентября составила 0,03%, не изменившись с предыдущей недели. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата.

Отмечается, что с начала сентября потребительские цены в России сократились на 0,15%, а с начала 2022 года — выросли на 10,23%. В годовом выражении инфляция на 19 сентября составила 13,9%.

Среди продовольственных товаров за отчетный период на 1,3% снизились цены на гречневую крупу и на 1,2% подешевел сахар. Из непродовольственных товаров на 1% стали стоить дешевле древесностружечные плиты и на 0,7% — телевизоры.

На прошлой неделе пресс-служба Росстата сообщила, что дефляция в России за период с 6 по 12 сентября 2022 года замедлилась до 0,03%. Тогда стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 3,7%.

В середине сентября пресс-служба Росстата обнародовала данные, согласно которым доля трат на фрукты и овощи впервые с 2006 года превысила долю алкоголя в индексе потребительских цен, созданном для измерения среднего уровня изменения стоимости на товары и услуги.