Росстат: Россия в июле опустилась на третье место в мире по объему добычи нефти

Россия в июле текущего года переместилась со второго на третье место в мире по объему добычи нефти. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Росстата.

Отмечается, что первое и второе места заняли США и Саудовская Аравия соответственно.

Уточняется, что в июле Россия нарастила уровень добычи нефти до 10,715 млн баррелей в сутки (б/с). Саудовская Аравия произвела 10,815 млн б/с, США — 12,042 млн б/с.

В конце августа пресс-служба Росстата сообщила, что среди нефтедобывающих стран Россия по итогам июня 2022 года заняла второе место по объему добываемого сырья.

В июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о рекордном увеличении уровня добычи нефти в США в 2023 году.

В августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении. Он также отметил, что в настоящее время прозрачность функционирования рынков особенно необходима.