Bloobmerg: Катар захотел поставлять энергоносители в Европу по долгосрочным контрактам

close
100%
Depositphotos

Катар захотел сосредоточиться на долгосрочных контрактах в поставках энергоносителей в Европу на фоне энергокризиса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на министра иностранных дел страны Мохаммеда бен-Абдулрахмана Аль Тани.

«Катар готов помочь облегчить кризис с поставками энергоносителей, но хочет сосредоточиться на долгосрочных контрактах», — отметил Аль Тани.

В середине сентября в интервью французскому журналу Le Point эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что поставки из Катара не смогут заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны. По словам главы государства, Катар хочет помочь Европе и намеревается поставлять этой части евразийского континента газ в ближайшие годы.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Доха решила настаивать на «жестких» поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) сроком на 20 лет. Как отметили тогда в публикации, европейские страны посчитали, что такое соглашение очень жесткое.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть