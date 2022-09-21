Стоимость женского осеннего гардероба за год в России увеличилась на 11%

Обновить женский гардероб в первой половине сентября 2022 года стало дороже на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Средняя стоимость комплекта теплой одежды и обуви на Wildberries за первую неделю осени увеличилась до 27247 рублей, говорится в исследовании аналитического сервиса продаж Moneyplace (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В аналогичный период 2021-го средний чек обновки осеннего гардероба составлял 24318 рублей. Основным драйвером роста затрат стали женские сапоги и ботфорты. Средний чек за год увеличился на 56% — с 3362 рублей до 5232 рублей.

Увеличились на 13% и траты на резиновые сапоги — с 1316 рублей до 1489 рублей. Расходы на анораки за это время увеличились на 10% — с 2992 рублей до 3287 рублей. Траты на парки выросли на 18% — с 4909 рублей до 5805 рублей.

В Moneyplace не объяснили, c чем конкретно может быть связано увеличение расходов россиян на обновку женского осеннего гардероба. Однако на это могли повлиять ряд факторов, включая увеличение стоимости логистики из-за международных санкций, уход ряда зарубежных брендов с российского рынка и другие.

При этом, согласно результатам исследования, россияне стали меньше тратить на основные предметы одежды к осеннему сезону. Например, средний чек покупки женских курток за год упал на 8% — с 5931 рубля до 5428 рубля.

Упали затраты и на другие предметы теплой одежды, включая бомберы (-17%), джинсы и брюки (-9%), свитеры (-6%), водолазки (-4%). Средний чек на покупку утепленной обуви за год снизился на на 20% — с 4672 рублей до 3718 рублей. Затраты на шапки и шляпы за это время упали на 11% и 13% соответственно.

Представители Moneyplace не уточнили, с чем именно связано снижение затрат россиян на покупку ряда категорий женской осенней одежды и обуви.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале. По итогам всего первого полугодия они снизились также на 0,8%. Кроме того, по итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.