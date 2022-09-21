США и ряд стран призвали избегать необоснованных запретов на вывоз удобрений

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Страны-участницы Глобального саммита продовольствия, состоявшегося в Нью-Йорке во вторник, призвали избегать введения необоснованных запретов на экспорт продовольствия и удобрений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, опубликованном на сайте Евросовета.

Сообщается, что в саммите участвовали представители правительства Испании и Соединенных Штатов Америки, Африканского союза, Европейского союза, Колумбии, Германии, Индонезии и Нигерии. Участники саммита подтвердили свою готовность обеспечить продовольственную безопасность «сотен миллионов людей по всему миру».

«Совокупное воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также затяжные конфликты, в том числе <...> на Украине, нарушили цепочки производства и поставок и резко увеличили глобальную нехватку продовольствия, особенно для наиболее уязвимых слоев населения», — говорится в заявлении.

Представители стран-участниц заявили о необходимости сохранять рынки продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной продукции открытыми, а также избегать неоправданных ограничительных мер на экспорт сельхозпродукции и удобрений.

Ранее президент Перу Педро Кастильо заявлял, что страна выступает за нормализацию экспорта удобрений из России.

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