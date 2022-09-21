Forbes: сланцевая индустрия США находится в состоянии, «близком к параличу»

Сланцевая индустрия США столкнулась с различными проблемами, и погружается в состояние, «близкое к параличу». Об этом пишет обозреватель Дэн Эберхарт в своей колонке в Forbes.

«Великая американская сланцевая машина зашла в тупик. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта остались на прежнем уровне. Некоторые сланцевые производители предупреждают, что рост объемов добычи в США может оказаться ниже ожиданий – вероятно, намного ниже», — заявил Эберхарт.

Он отметил, что это плохая новость для нефтяных рынков, так как там уже дефицит предложения. При этом есть риск кризиса поставок, что непременно приведет к увеличению цен, отметил автор.

Эберхарт подчеркнул, что до пандемии были высокие объемы добычи сланцевой нефти. Этого было достаточно для удовлетворения мирового спроса, однако теперь отрасль не демонстрирует прежних показателей. Причин, по словам автора статьи, несколько: проблемы с логистикой, ограниченная инфраструктура, волатильность цен на нефть, инфляция. Сопутствующие факторы – трудности с инвестициями в данной сфере и препоны со стороны политиков.

«Все эти факторы погружают сланцевую отрасль в состояние, близкое к параличу. Учитывая воздействия огромного количества разнонаправленных сил, самым разумным шагом, с точки зрения многих руководителей, будет не делать ничего – подождать и посмотреть, во что выльется это безумие», — добавил Эберхарт.

Ранее Financial Times написала, что американские производители сланцевого газа не смогут резко нарастить поставки в Европу грядущей зимой, где может развиться энергетический кризис.