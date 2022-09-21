Helsingin Sanomat: отказ Хельсинки от СПГ из России только увеличит доходы Москвы

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Финская государственная компания Gasum вынуждена продолжать закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рамках действующего контракта, иначе ей придется переводить деньги просто так из-за условия «бери или плати» в договоре. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Gasum заключил долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку СПГ. На него не распространяется требование платить в рублях, как в случае с трубопроводным газом. Поэтому, как заявила директор по коммуникациям Gasum Ольга Вяйсянен, финская сторона продолжила импортировать топливо.

Вместе с тем контракт основан на системе «бери или плати». Согласно данному условию, Хельсинки обязуется каждый год закупать определенное количество СПГ. «Мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него», — разъяснила Вяйсянен.

Эксперт по газовому рынку Хейкки Линдфорс рекомендовал Хельсинки не прекращать закупки. В противном случае, по его словами, даже остановка импорта все равно увеличит доходы России от экспорта энергоносителей. Кроме того, Москва может продать невостребованный СПГ другим странам и заработать на этом, добавил Линдфорс.

В начале сентября финский энергетический концерн Fortum договорился с правительством страны в получении экстренного финансирования в размере €2,35 млрд в связи с энергокризисом.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин признала, что страна сталкивается с беспрецедентным кризисом в сфере энергетики. По ее словам, государство как будто живет в условиях «военной экономики».

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