НБКИ: в августе средний размер лимитов по кредиткам вырос почти на 8% по сравнению с июлем

В августе 2022 года средний размер лимита по кредитным картам вырос на 7,9% по сравнению с июлем и достиг 74 тыс. рублей. Показатель почти вернулся на уровень «досанкционного» февраля (75,6 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (есть у «Газеты.Ru»).

«Банки снижали лимиты по кредитным картам в марте. Тогда показатель составил 61,9 тыс. рублей. В последующие месяцы средние лимиты по кредитным картам постепенно восстанавливались. В августе они практически достигли февральских значений. Ситуация в сегменте кредитных карт стабилизировалась. Банки более эффективно управляют рисками. Кроме того, за картами все чаще обращаются заемщики «хорошего кредитного качества», которые, как правило, не выходят на просрочку», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным бюро, в августе самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам был зафиксирован в Москве (111,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (95,9 тыс.), Московской области (91,8 тыс.), Ханты-Мансийском АО (88,3 тыс.) и Ленинградской области (79,6 тыс.).

Размер лимитов по кредиткам вырос почти во всех российских регионах, уточнили в бюро.

«По сравнению с июлем сильнее всего данный показатель увеличился в Ленинградской области (+12%), Краснодарском крае (+11,7%), Санкт-Петербурге (+11,3%). Также — в Ставропольском (+11,1%) и Пермском (+10,3%) краях. В Москве средний размер лимита по кредитным картам в августе вырос на 6,7%», — добавил Волков.

НБКИ проводило расчеты на основании данных 4 тыс. кредиторов.