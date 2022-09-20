Мосбиржа приостановит торги британским фунтом стерлингов с 3 октября

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Мосбиржа приостановит торги британским фунтом стерлингов на валютном рынке с 3 октября 2022 года. Решение было продиктовано потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в этой валюте, говорится в пресс-релизе торговой площадки.

«С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом <....> Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте», — говорится в заявлении Мосбиржи.

Ограничения коснутся инструментов спот и своп не только по валютной паре «британский фунт — российский рубль» (GBPRUB), но также по «британский фунт — доллар США» (GBPUSD). Приостановка торгов прекратится как в биржевом, так и внебиржевом режимах.

При этом исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по соглашениям, которые будут заключаться по 30 сентября 2022 года включительно, пройдет в обычном режиме. Мосбиржа также уточнила, что продолжает взаимодействовать с банками-корреспондентами о возобновлении операций с британским фунтом в обозримом будущем. О точной дате восстановления торгов будет сообщено дополнительно.

По итогам торгов 20 сентября рублевый индекс Мосбиржи упал на 8,84%, до 2215,67 пункта. Долларовый РТС обвалился на 9,31%, до 1154,17 пункта. Обвал акций стал самым сильным с 24 февраля 2022 года, когда рынок обрушился сразу на 33,3%.

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