Handelsblatt: национализация Uniper обойдется правительству Германии в €8 млрд

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Правительство Германии может вложить €8 млрд в энергетический концерн Uniper в рамках плана его национализации. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Пакет мер по стабилизации (Uniper — «Газета.Ru»), принятый в июле, должен быть изменен. Предусматривается увеличение капитала в размере восьми миллиардов евро», — говорится в материале.

По данным источников, федеральное правительство должно принять решение о национализации компании на заседании 21 сентября. Кабмину осталось договориться по нескольким вопросам, включая дальнейшую необходимость сбора за газ в случае полной национализации Uniper.

Помочь компании остаться на плаву должен помочь кредит от государственной банковской группы KfW. Однако если сбор за газ не будет применяться или его взимание начнется с конца октября, то правительство ФРГ будет вынуждено думать о дальнейшей прямой помощи концерну, утверждается в статье.

20 сентября финский энергохолдинг Fortum, являющийся главным акционером Uniper, заявил о передаче правительством Германии денежных средств, потраченных на помощь немецкой компании, в случае национализации предприятия. При этом окончательного решения по соглашению пока нет.

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