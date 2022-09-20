Германия вернет Fortum выделенные на помощь энергоконцерну Uniper средства в случае национализации

Переговоры по продаже контрольного пакета акций германской энергетической компании Uniper правительству ФРГ находятся на завершающей стадии. Условия сделки подразумевают возврат денежных средств главному акционеру фирмы, Fortum, затраченных на ее поддержку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз финского энергохолдинга.

«Fortum подтверждает, что переговоры находятся на завершающей стадии. Элементы обсуждаемого договора включают продажу акций Uniper германскому государству, возврат финансирования, предоставленного Fortum Uniper, и запланированное вложение капитала Германией в Uniper», — говорится в заявлении компании.

В пресс-релизе финская компания ссылалась на материал агентства Bloomberg, в котором указывалось, что правительство ФРГ достигло предварительного соглашения о национализации Uniper. При этом окончательного решения по соглашению пока нет, уточнили в Fortum.

О возможности национализации энергетического концерна Uniper правительством Германии Bloomberg сообщало еще 14 сентября. Тогда утверждалось, что доля государства во владении акциями компании вырастет с 30% до 50%. 20 сентября агентство уточнило, что Берлин планирует сделать соответствующее объявление уже на этой неделе.