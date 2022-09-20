Dir.bg: экономика ЕС будет сломлена при одновременном прекращении поставок российских нефти и газа

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Stoyan Nenov/Reuters

Самые жесткие условия для экономики Евросоюза наступят тогда, когда Россия примет решение прекратить все поставки энергоносителей, включая нефть и газ. Об этом заявила обозреватель портала Dir.bg Маринела Арабаджиева.

«Россия может управлять ситуацией так, чтобы прекращение импорта российской нефти совпало с прекращением подачи газа. Больше всего это затронет Германию, не меньшее влияние будет и на другие страны <....> На данный момент европейский газовый рынок практически сломан, что влияет на международные энергетические площадки», — предположила Арабаджиева.

По ее словам, ограничения ЕС на поставки российских энергоресурсов уже привели к неконтролируемому росту цен на них. Этот фактор, в свою очередь, повлияет на все энергоемкие отрасли экономики. При этом рост цен на сырье, с большой долей вероятности, продолжится и в обозримом будущем.

«Цены будут расти, независимо от того, есть ограничения на покупки или нет. <...> Эксперты уверены, что политика, которую проводят европейские власти, не только может, но и в целом будет опасна для западной экономики», — заключила Арабаджиева.

20 сентября агентство Bloomberg сообщило о подготовке двумя сенаторами США законопроекта о вторичных санкциях за импорт российской нефти. Среди авторов — Крис Ван Холлен, демократ из Мэриленда, а также республиканец из Пенсильвании Пат Туми.

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