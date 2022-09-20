Россияне увеличили спрос на товары для дома и дачи на 18% летом 2022 года

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Россияне увеличили покупки на товары для обустройства дома и ухода за дачными участками на 18% в период с июня по август 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в банке «Русский Стандарт».

По данным эквайринговой сети банка покупать товары для дома россияне стали чаще на 18%, чем годом ранее. При этом самыми популярными у россиян стали товары для создания домашнего уюта, садово-дачные принадлежности и ремонтно-строительные материалы. Однако средний чек на товары для дома практически не изменился, составив 2058 руб. В прошлом году он был на уровне 2069 руб.

Садовые принадлежности заняли второе место среди покупок россиян. При этом в июне-августе их стали покупать на 2% чаще, чем за аналогичный период 2021 года. В этом сегменте средний чек немного вырос – 1076 руб. против 953 руб.

А вот спрос на стройматериалы этим летом вырос на 26% по сравнению с прошлогодними показателями. Средний чек покупок в июне-августе 2022 года вырос в несколько раз, до 19 775 руб. против 3578 руб. в прошлом году.

В начале сентября пресс-служба сервиса электронных платежей ЮMoney сообщила, что средний чек онлайн-покупки россиянина этим летом упал на 12% — с 1354 руб. до 1187 руб. в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

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