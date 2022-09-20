Times: отказ от нефти из РФ вызовет масштабный продовольственный кризис

При отказе от российской нефти может начаться глобальный продовольственный кризис, сообщает The Times со ссылкой на специалистов Банка международных расчетов.

По мнению экспертов, планы стран Европы по отказу от топлива из России могут привести к тому, что в качестве биотоплива начнут использовать зерно, что, в свою очередь, вызовет сильный дефицит продовольствия.

Также это может спровоцировать рост цен на сырую нефть. «Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие», — считают в БМР.

По данным издания, которые приводит Общественная служба новостей, подорожание энергоносителей и продовольствия привел к рекордной инфляции во множестве стран, поэтому необходимо повышать процентные ставки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть