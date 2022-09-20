Times: отказ от нефти из РФ вызовет масштабный продовольственный кризис

При отказе от российской нефти может начаться глобальный продовольственный кризис, сообщает The Times со ссылкой на специалистов Банка международных расчетов.

По мнению экспертов, планы стран Европы по отказу от топлива из России могут привести к тому, что в качестве биотоплива начнут использовать зерно, что, в свою очередь, вызовет сильный дефицит продовольствия.

Также это может спровоцировать рост цен на сырую нефть. «Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие», — считают в БМР.

По данным издания, которые приводит Общественная служба новостей, подорожание энергоносителей и продовольствия привел к рекордной инфляции во множестве стран, поэтому необходимо повышать процентные ставки.