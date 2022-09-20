Глава «Вкусно — и точка» Пароев объяснил отсутствие «Хэппи Мил» сложностями в поставках игрушек

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» сейчас не может вернуть детские заказы «Хэппи Мил» из-за того, что есть определенные сложности с поставками игрушек, которых нужно минимум 2 млн штук в месяц. Об этом заявил гендиректор сети Олег Пароев, передает РИА «Новости».

«Огромное количество времени у нас сейчас уходит на то, чтобы придумать, как мы можем вернуть назад игрушки. Возвращение игрушки оказалось абсолютно не тривиальной задачей», — отметил Пароев.

По его словам, масштабы необходимых поставок игрушек очень велики, так как за месяц в среднем нужно 2 млн штук. При этом произвести такие объемы на одной фабрике невозможно, так как большинство из них сейчас загружены.

Он добавил, что нужно найти поставщика, сертифицировать новую продукцию, при этом не забывая о безопасности пищевого соседства. Поэтому для «Вкусно — и точка» это большая и основная задача, которую компания постарается решить как можно быстрее.

16 сентября Пароев допустил некоторое подорожание картофеля фри в ресторанах этой сети быстрого питания. Пароев связал проблемы с картофелем фри, которые начались в России в 2022 году, с недостатком мощностей по производству этого клубненосного травянистого растения, а также с ростом цен на картофель.