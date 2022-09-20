Экономист Кондратьев назвал рациональным решением поставки российского газа в Иран

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сотрудничество России с Ираном по природному газу — рациональное решение. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Во вторник Fars сообщило, что Иран в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией в скором времени начнет закупать девять миллионов кубометров российского природного газа ежедневно. По договоренности Иран планирует закупать у России газ, который будет поставляться через Азербайджан.

«Россия сейчас пытается найти возможности для увеличения экспорта газа. В условиях, когда из-за санкций европейский рынок для «Газпрома» недоступен. При этом у компании есть свободные мощности выше 100 млрд кубометров в пересчете на год. Поэтому сотрудничество с Ираном сейчас я бы назвал рациональным решением», — отметил Кондратьев.

По его словам, у России есть готовая инфраструктура, которая позволяет увеличить поставки в Иран через Азербайджан.

«Иран традиционно сталкивается с дефицитом газа в зимний период. Особенно на севере страны, где находятся крупные города и промышленные центры. Выбор России для Ирана экономически целесообразнее, чем увеличение пропускных способностей газопроводов», — объяснил Кондратьев.

Он не исключил, что в рамках российско-иранского сотрудничества цены на газ будут зафиксированы на низком уровне.

«Цены будут сравнительно низкими. Иран не готов привязывать цены к международным индикаторам. Скорее всего будет контракт с фиксированной ценой на уровне $200-250 за тысячу кубометров», — предположил Кондратьев.

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