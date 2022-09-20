Более половины россиян считают 10 тыс. рублей комфортным платежом по кредиту

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Большинство россиян (51%) готовы без ущерба для себя отдавать на погашение кредита 10 тыс. руб. в месяц. Это следует из опроса экосистемы Unicom (ранее «Юником24»), с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«Такой уровень кредитной нагрузки в месяц опрошенные назвали оптимальным. В сентябре как раз в среднем на погашение кредита у граждан уходило 10 тыс. рублей. Комфортный уровень долговой нагрузки предполагает, что на погашение кредита направляется не более 30% дохода», — рассказал генеральный директор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов.

По данным Unicom, 26% респондентов назвали комфортным ежемесячным платежом по кредиту сумму 11–20 тыс. руб. 14% — 21–30 тыс., остальные 9% — более 30 тыс. руб.

«Средняя зарплата в России составляет около 65 тыс. рублей. В подавляющем большинстве случаев россияне готовы выделять на погашение кредита не более 20% дохода», — отметил Африканов.

Опрос был проведен в период с 1 по 15 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1500 россиян в возрасте 25- 45 лет по всей России.

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