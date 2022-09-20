Депутат из Казахстана Перуашев: не слышал о задержании фур из РФ с европейскими товарами

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Член комитета по экономической реформе и развитию мажилиса Казахстана Азат Перуашев заявил, что не слышал о задержаниях российских фур с товарами из Европы. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

При этом Перуашев отметил, что это может быть связано с антироссийскими санкциями.

«Я не в курсе такой ситуации. Возможно, связано с санкциями, которые сейчас применяются в отношении РФ. Здесь нужно учитывать важный момент. Автоперевозчики — не производители товаров, и претензии вряд ли касаются автоперевозчиков, если какие-то конкретные претензии есть. Претензии возможны к каким-то конкретным товарам».

По мнению депутата, ограничения могут касаться «каких-то персональных лиц и групп товаров».

«Известия» заявили о восьми случаях задержания фур из России в Казахстане с европейской продукцией.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила, что импорт автомобилей из Казахстана в Россию за восемь месяцев 2022 года вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 6,5 тыс. ед.

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