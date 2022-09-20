Верховный суд предложит законопроект о взыскании долгов по налогам без суда

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Верховный суд России в ближайшее время внесет в Государственную думу законопроект о взыскании долгов с граждан по налогам без суда, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

«Верховный суд внесет в Государственную Думу проект федерального закона об установлении внесудебной процедуры взыскания с граждан налоговой задолженности», — заявил Лебедев.

Он добавил, что новый законопроект подразумевает, что налоговая инспекция сможет направлять документы сразу судебным приставам. Однако у граждан останется возможность оспорить счет — в таком случае, налоговые инспекторы должны будут обратиться в суд.

На данный момент, данная процедура внесудебного взыскания долгов по налогам действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее в Госдуме предложили освободить от НДФЛ семьи с двумя и более детьми при продаже недвижимости.

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