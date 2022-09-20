Чехия получила первую партию сжиженного газа из США объемом 100 млн кубометров

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Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) прибыла для Чехии морским путем в терминал СПГ в Нидерландах. Об этом сообщает Чешское радио, ссылаясь на пресс-секретаря чешской энергетической компании CEZ Романа Газдика.

«Первую партию американского СПГ для Чехии доставил танкер в морской терминал в нидерландском городе Эмсхавен. Треть мощностей этого плавучего терминала недавно арендовала Чехия на 10 лет посредством CEZ», — отметил Гадзик.

По его словам, до конца 2022 года в морской терминал должно прибыть еще семь танкеров с СПГ. Текущий же танкер доставил 100 млн кубометров газа.

В публикации добавили, что Чехия может хранить в морском терминале Эмсхавен до 3 млрд кубометров СПГ. Это примерно треть от потребления страны за год.

7 сентября глава Минпромторга Чехии Юзеф Сикела заявил, что председательствующая в ЕС страна хочет снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС. Он подчеркнул, что ограничение цен на топливо из РФ не является решением энергокризиса.

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