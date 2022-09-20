Экономист рассказала о вариантах подработки

Кандидат экономических наук, юрист Валентина Митрофанова рассказала сайту Pravda.Ru, что в России в настоящее время много вакансий, которые не требуют специальных навыков.

Она отметила, что постоянно растет спрос на курьеров по доставке продуктов. Кроме того, дефицит сотрудников в сфере розничной торговли. «Никакой переквалификации, обучения никакого не требуется, то есть на месте проводится инструктаж и, по сути, человек встает к прилавку», — сказала Митрофанова.

В то же время, высокая зарплата потребует серьезной квалификации. Работы, на которой можно быстро обучиться, на рынке практически нет, и работодатели стараются найти опытных сотрудников.

Экономист добавила, что на текущий момент много вакансий в IT, инженерной сфере, услугах, продажах, производстве и транспорте.

Ранее эксперт по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева назвала признаки вакансий, которые предлагают мошенники.