Мантуров: нужно менять ментальность и привыкать россиянам есть личинки мух

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выразил мнение, что в стране нужно развивать производство альтернативного мяса. Для этого россиянам нужно менять «ментальность» по отношению к этому продукту, заявил он на выставке Innofood. Об этом пишет РБК.

Чиновник предложил российским гражданам привыкнуть к идее использования мяса личинок мухи в своем рационе. Добавляя в еду белок черной львинки, некоторые страны мира, и в том числе Россия, могут идти в ногу со временем, считает Мантуров.

«Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — поразмышлял о личинках на столе сограждан глава Минпромторга.

На выставке еды были представлены бургеры с котлетой, которая состоит из альтернативного мяса с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы.

В декабре прошлого года с просьбой о поддержке нового бизнеса к правительству обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Был подготовлен план стимулирования производства альтернативных продуктов питания. В том числе речь идет о замене мяса на белковую еду, созданную из насекомых и растений.

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