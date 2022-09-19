США внесут самолеты авиакомпаний Ирана в список нарушителей санкций против России

Reuters: США включат три самолета компаний Ирана в список нарушителей экспортного контроля

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Toby Melville/Reuters

Министерство торговли США включит в список нарушителей мер экспортного контроля три самолета, операторами которых являются иранские авиакомпании, передает Reuters, ссылаясь на ведомство.

Как сообщается, речь идет о самолетах Boeing 747 компаний Mahan Air, Iran Air и Qeshm Fars Air. В американском Минторге утверждают, что на борту этих воздушных судов якобы перевозили товары в Российскую Федерацию, включая электронику. В ведомстве заявили, что это является нарушением экспортных ограничений, введенных против РФ.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении базирующейся в Иране грузовой авиакомпании, которая, предположительно, причастна к доставке беспилотников в Россию.

До этого сообщалось, что грузовые самолеты авиакомпании Iran Air начали массово прибывать в Москву с неизвестными грузами.

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