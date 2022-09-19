В Италии предрекли Евросоюзу «хлебный бунт»

Журналист итальянской газеты La Stampa Эммануэле Бонини написал в своей статье, что быстрый рост цен на хлеб, который затронул все страны Евросоюза, грозит народными волнениями и настоящим «хлебным бунтом», заявил.

По его словам, цены на хлеб в ЕС в среднем выросли на 18%, что может повлечь за собой «все возможные последствия».

Как заявил автор, четверть стран-членов Евросоюза борются с проблемой данной проблемой, но в действительности всему сообществу из 27 государств приходится бороться с двузначным ростом цен. Он отметил, что избежать этой общей тенденции пока смогли лишь Франция и Нидерланды, где рост цен на хлеб составил 8,2% и 9,6% соответственно.

В публикации отмечается, что в итальянской истории резкое подорожание хлеба часто вело к массовым беспорядкам.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские фермеры выражают недовольство дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины, которая заполняет рынки.

Как пишет издание, после начала специальной военной операции РФ на Украине ЕС отменил тарифы и квоты, разрешив экспорт зерна на свою территорию. После такого шага поток украинского зерна и птицы привел к общему снижению цен, которое оказалось невыгодным для европейских фермеров.