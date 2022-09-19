«Яков и партнеры»: отказ от российского газа приведет к массовой остановке производства в Европе

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Michael Probst/AP

Сокращение зависимости Европы от российского газа в ближайшие два года невозможно без массовой приостановки производства. Отказ от топлива из России приведет к дефициту в 40-60 млрд кубометров и закрытию целых отраслей экономики, приводит слова аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey) РБК.

«У Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России в ближайшие годы — только через потери для населения и экономики», — заявила партнер компании «Яков и партнеры» Елена Кузнецова.

Последствия от сокращения поставок российского газа в ЕС уже прочувствовали на себе ряд отраслей экономики. Уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия снижен на 25%, а выплавка стали — на 5%, уточнили эксперты компании. При этом сокращение производства продолжится «даже в случае мягкой зимы».

19 сентября газета The New York Times сообщила, что энергетический кризис в Европе вынуждает предприятия частично приостанавливать работу. Среди пострадавших предприятий — производитель посуды Arc International и крупнейший в ЕС производитель стали Arcelor Mittal. Промышленное производство в еврозоне в июле снизилось на 2,3% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го, что стало самым большим падением более чем за два года.

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