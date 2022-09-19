Индия сэкономила на закупках дешевой российской нефти с февраля свыше $439 млн

Индия сэкономила с февраля 2022 года $439,7 млн на импорте из России нефти со скидкой. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском Минторге.

Наращивание объемов закупок российской нефти началось в марте 2022 года. Тогда сырье продавалось в Индию со скидкой в $30 за баррель. В первый месяц весны поставки российской нефти увеличились более чем в 10 раз по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го — импорт составил свыше $12 млрд против немногим более $1,5 млрд.

В апреле – июле объем закупок почти не изменился и составил в денежном эквиваленте $11,2 млрд. Эта цифра оказалась почти в восемь раз больше показателей в $1,3 млрд в том же прошлогоднем периоде. В общей сложности с конца февраля индийские государственные и частные компании закупили около 62,5 млн баррелей российской нефти.

16 сентября глава Минэнерго Индонезии Арифин Тасриф заявил, что Джакарте не удалось закупить российскую нефть из-за большого спроса на это сырье. Министр уточнил, что спрос на нефть из России сейчас довольно высок, поскольку Москва продает топливо по ценам значительно ниже мировых.