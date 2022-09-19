В Евросоюзе стоимость хлеба резко выросла на 18% в августе

Хлеб в Евросоюзе в августе рекордно подорожал, прибавив в цене 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в европейском статистическом агентстве Евростат.

«Хлеб еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, больше всего он подорожал в Венгрии, где прирост составил 60%», — отметили в публикации.

По данным Евростата, хлеб подорожал быстрее инфляции, которая в августе была на уровне 10%. При этом меньше всего хлеб вырос в цене во Франции. Там цены выросли лишь на 10%, в Бельгии же он вырос в стоимости на 13%.

В агентстве указали, что хлеб подорожал из-за ситуации на Украине, где наблюдаются сложности с поставками зерна. Кроме того, на конечную стоимость влияет энергокризис в регионе.

В конце августа обозреватель издания Polityka Джоанна Сольска заявила, что в самое ближайшее время в Польше могут приостановить на неопределенный срок производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений и республика столкнется с голодным Армагеддоном.

До этого агентство Bloomberg сообщило об усилении дефицита удобрений в Европе из-за сокращения производства со стороны Yara International ASA в условиях резкого роста цен на газ, что усилило давление на поставки продовольствия по мере усиления кризиса стоимости жизни.