Венгрия захотела подписать с Еврокомиссией соглашение о доступе к финансированию Евросоюза

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Власти Венгрии хотят подписать с Еврокомиссией (ЕК) соглашение, которое обеспечит Будапешту доступ к средствам Евросоюза (ЕС). Об этом в эфире радио Kossuth заявил министр регионального развития страны Тибор Наврачич.

«Венгрия рассчитывает подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит Будапешту доступ к средствам Евросоюза, выделяемым на оперативные программы и восстановление после пандемии COVID-19, до конца 2022 года», — отметил Наврачич.

По его словам, Венгрия будет и дальше вести переговоры с ЕК, чтобы начать выполнение обязательств. Это даст стране возможность придерживаться первоначального графика по программам.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Европейского союза заморозить предоставление выплат Венгрии. Предполагается, что это может быть связано с нежеланием Будапешта поддерживать санкции ЕС в отношении России.

Ранее Еврокомиссия предложила заморозить обязательства по выплате определенных средств Венгрии из общего бюджета Европейского союза. По словам еврокомиссара Йоханнеса Хана, последующее решение примет Совет стран ЕС.

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